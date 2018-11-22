Всемирная метеорологическая организация отмечает, что концентрация CO2 уверенно обновляет максимумы и предпосылок для перелома тенденции пока нет.

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли обновила рекорд, достигнув 405,5 миллионных долей по объему в 2017 году - до нынешнего времени такой она была только 3-5 миллионов лет назад.

Об этом в ежегодном докладе сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), пишет N+1. Предыдущий рекорд был достигнут в 2016 году, тогда концентрация парниковых газов в атмосфере была на уровне до 403,3 части на миллион.

Сжигание ископаемого топлива и некоторые другие промышленные процессы приводят к выбросам в атмосферу парниковых газов - из-за этого, как считают ученые, в последнее столетие наблюдается рост глобальной средней температуры и изменение климата. ВМО отмечает, что концентрация CO2 уверенно обновляет максимумы (психологически важный порог в 400 частей на миллион она преодолела в 2015 году), и предпосылок для перелома тенденции пока нет. По данным организации, с 1750 года концентрация CO2 в атмосфере выросла на 146 процентов до 405,5 части на миллион.

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Концентрация метана, второго по важности долгоживущего парникового газа, также достигла нового рекордного значения в 1859 частей на миллиард по объему, или 257 процентов от доиндустриальных уровней. Концентрация N2О в 2017 году составила 329,9 части на миллиард, или 122 процента от уровней середины XVIII века. Кроме того, ВМО отмечает замедление снижения концентрации трихлорфторметана (ХФУ-11 или CFC-11), мощного парникового и озоноразрушающего газа, запрещенного Монреальским протоколом - это авторы доклада связывают с ростом его производства в Азии.

Генсек ВМО Петтери Таалас, комментируя выводы доклада, подчеркнул, что 3-5 миллионов лет назад, когда на Земле в последний раз наблюдалась аналогичная концентрация углекислого газа в атмосфере, средняя глобальная температура была на 2-3 градуса выше, а уровень Мирового океана - на 10-20 метров выше, чем сейчас. Таалас отметил, что "окно возможностей для решения проблемы изменения климата стремительно закрывается".

Доклад ВМО опубликован в преддверии очередной сессии международных переговоров ООН по проблеме изменения климата, которая пройдет в начале декабря в польском городе Катовице.

Как сообщал УНИАН, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook сообщило, что объем выбросов углекислого газа во всем мире, несмотря на все усилия по охране экологии, в 2017 году увеличился на 1,6 процента до рекордного уровня, и в текущем году эта тенденция продолжится.