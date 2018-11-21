Загрязнение воздуха уменьшило среднюю продолжительность жизни людей почти на два года

Загрязнение воздуха уменьшает среднюю продолжительность жизни в масштабах планеты на 1,8 года, при этом угроза курения - меньше на 0,2.

Специалисты из Чикагского университета опубликовали на сайте AQLI, посвященном качеству воздуха, последние статистические данные о влиянии загрязненной атмосферы на среднюю продолжительность жизни жителей разных стран.

В исследовании рассматривалось загрязнение частицами, которые образуются вследствие сжигания ископаемого топлива в индустриальной промышленности и транспортными средствами. В ходе этой работы специалисты разработали индекс качества воздуха (AQLI), основанный на ряде предыдущих исследований, пишет Naked Science.

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Подробнее о нем рассказал один из авторов Майкл Гринстоун: "По всему миру люди дышат воздухом, который несет серьезные риски их здоровью, но выражение этих рисков зачастую запутанное и непонятное. Мы сформулировали AQLI, чтобы изменить ситуацию. Наша формула переводит загрязнение воздуха в, пожалуй, самый важный показатель - продолжительность жизни".

Исследователи объединили свои данные с иными потенциальными угрозами здоровью человека и обнаружили, что загрязнение воздуха возглавляет этот список. Оно уменьшает среднюю продолжительность жизни в масштабах планеты на 1,8 года, при этом угроза курения - меньше на 0,2. Однако, по словам Майкла Гринстоуна, в случае с сигаретами отдельно взятый человек может отказаться от курения, чтобы увеличить свою продолжительность жизни, но только его индивидуальных усилий не хватит, чтобы защититься от загрязнения воздуха.

На сайте AQLI авторы опубликовали интерактивную карту, на которой можно увидеть показатель, демонстрирующий, насколько бы увеличилась средняя продолжительность жизни жителей той или иной страны при отсутствии загрязнения воздуха. Для Индии он составляет 4,3 года, для Китая - 2,9, а для Украины - 0,7, конкретно для Киева он увеличивается до 0,9.