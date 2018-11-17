В водах Канады произошла утечка около 250 кубометров нефти

Отмечается, что причины разлива нефти в Атлантический океан пока неизвестны, во время аварии никто не пострадал.

В водах Канады вблизи побережья острова Ньюфаундленд произошла утечка около 250 кубометров нефти.

Об этом сообщается на сайте Канадского совета по вопросам оффшорной добычи.

Отмечается, что компания Husky Energy сообщила, что ее плавучая установка для хранения и отгрузки нефти зафиксировала падение давления в подводном трубопроводе во время попыток возобновить добычу нефти. По предварительным данным, произошла утечка около 250 кубометров нефти.

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Отмечается, что причины разлива нефти пока неизвестны, а во время аварии никто не пострадал.

В сообщении также сказано, что сейчас все скважины находятся в безопасности, а добыча нефти временно приостановлена, пока компания Husky расследует причины утечки.

В совете по вопросам оффшорной добычи также добавили, что погодные условия пока не дают возможности начать надводный процесс реагирования на утечку нефти.

Как сообщал УНИАН, в октябре пляжи Сен-Тропе покрылись мазутом из-за масштабной утечки нефтепродуктов в море.