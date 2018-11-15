"Это уже вопрос выживания": эксперт рассказал об экологической катастрофе в Киеве

По мнению архитектора главной чумой столицы является автомобильный способ жизни.

Украинский архитектор, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners Олег Дроздов рассказал о главной проблеме Киева. По его мнению, ею является автомобильный способ жизни города.

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Об этом архитектор заявил в интервью для The Village.

"Весь Киев сейчас построен на этой парадигме. Это уже давно экологическая катастрофа, но она продолжает нарастать. Поэтому изменение этого образа жизни - это необходимость для города. Это уже вопрос выживания", - сказал Дроздов.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на две недели раньше нормы началась метеорологическая зима.