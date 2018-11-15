"Это уже вопрос выживания": эксперт рассказал об экологической катастрофе в Киеве
16:18, 15 ноября 2018Уменьшение выбросов
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По мнению архитектора главной чумой столицы является автомобильный способ жизни.
Иллюстрация REUTERS
Украинский архитектор, основатель архитектурного бюро Drozdov&Partners Олег Дроздов рассказал о главной проблеме Киева. По его мнению, ею является автомобильный способ жизни города.
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Об этом архитектор заявил в интервью для The Village.
"Весь Киев сейчас построен на этой парадигме. Это уже давно экологическая катастрофа, но она продолжает нарастать. Поэтому изменение этого образа жизни - это необходимость для города. Это уже вопрос выживания", - сказал Дроздов.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на две недели раньше нормы началась метеорологическая зима.
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