В Индии загрязнения воздуха в 50 раз превышает норму (фото, видео)

Столицу Индии окутал токсичный дым.

Нью-Дели окутал едкий смог, который образовался от коктейля газов. Ситуация в 20 миллионном мегаполисе, что и так возглавляет рейтинг городов с самым грязным воздухом, ухудшилась на прошлой неделе.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тогда индийцы - несмотря на запрет суда - громко отпраздновали фестиваль огней. Десятки тысяч людей запускали фейерверки и петарды, а на следующий день проснулись в едком дыму.