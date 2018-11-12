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В Индии загрязнения воздуха в 50 раз превышает норму (фото, видео)

11:48, 12 ноября 2018
Уменьшение выбросов
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Иллюстрация / REUTERS

Нью-Дели окутал едкий смог, который образовался от коктейля газов. Ситуация в 20 миллионном мегаполисе, что и так возглавляет рейтинг городов с самым грязным воздухом, ухудшилась на прошлой неделе.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тогда индийцы - несмотря на запрет суда - громко отпраздновали фестиваль огней. Десятки тысяч людей запускали фейерверки и петарды, а на следующий день проснулись в едком дыму.

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Теги: #Индия#смог