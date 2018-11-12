В Индии загрязнения воздуха в 50 раз превышает норму (фото, видео)
11:48, 12 ноября 2018Уменьшение выбросов
67 0
Столицу Индии окутал токсичный дым.
Иллюстрация / REUTERS
Нью-Дели окутал едкий смог, который образовался от коктейля газов. Ситуация в 20 миллионном мегаполисе, что и так возглавляет рейтинг городов с самым грязным воздухом, ухудшилась на прошлой неделе.
Читайте такжеСтолицу Индии охватил токсический смог (фото, видео)
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Тогда индийцы - несмотря на запрет суда - громко отпраздновали фестиваль огней. Десятки тысяч людей запускали фейерверки и петарды, а на следующий день проснулись в едком дыму.
В Индии загрязнения воздуха в 50 раз превышает норму
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter