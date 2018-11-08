Столицу Индии охватил токсический смог (фото, видео)
20:34, 08 ноября 2018Уменьшение выбросов
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Уровень загрязнения воздуха в 20 раз превысил норму. Традиционно чистота воздуха в индийских мегаполисах ухудшается, из-за того что селяне массово палят солому на полях.
Смог в Индии / REUTERS
Токсический смог окутал Нью-Дели после индуистского фестиваля.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По случаю главного праздника года десятки тысяч людей запускали фейерверки и петарды. При этом пренебрегли разрешением властей делать это только в течение двух часов. В результате утром индийская столица проснулась в едком дыму.
Смог в Индии / REUTERS
Уровень загрязнения воздуха в 20 раз превысил норму. Традиционно чистота воздуха в индийских мегаполисах ухудшается, из-за того что селяне массово палят солому на полях.
Столицу Индии охватил токсический смог
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