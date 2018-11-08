цей матеріал доступний українською

Столицу Индии охватил токсический смог (фото, видео)

20:34, 08 ноября 2018
Уменьшение выбросов
177 0
Смог в Индии / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По случаю главного праздника года десятки тысяч людей запускали фейерверки и петарды. При этом пренебрегли разрешением властей делать это только в течение двух часов. В результате утром индийская столица проснулась в едком дыму.

Смог в Индии / REUTERS

Уровень загрязнения воздуха в 20 раз превысил норму. Традиционно чистота воздуха в индийских мегаполисах ухудшается, из-за того что селяне массово палят солому на полях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индия#смог