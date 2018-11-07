Билл Гейтс показал "унитаз будущего" (видео)

Над проектом умных унитазов ученые работали несколько лет.

Билл Гейтс представил проект унитазов, которые не загрязняют окружающую среду. Все человеческие отходы новые технологии будут превращать в удобрения.

Для туалетов будущего не нужны будут ни вода, ни канализация. Все обрабатывать будут специальные не вредные для экологии химикаты.

На разработку новинки фонд Гейтса уже потратил 200 миллионов долларов. Над проектом ученые работали несколько лет.

Ранее исследователи из Кембриджского университета разработали "умный" туалет, который поможет его владельцу сэкономить на анализах и вовремя выявить нарушения здоровья.