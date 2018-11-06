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Украинский город попал в топ-20 самых грязных на планете

09:16, 06 ноября 2018
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Названы самые грязные города / фото dpchas.com.ua

Об этом свидетельствует рейтинг Pollution Index 2018 по состоянию на ноябрь на сайте numbeo.com.

В списке из 295 городов мира - четыре украинских: Днепр (13 место), Киев (104), Львов (153) и Харьков (163). 

Топ-20 грязных городов мира:

Ранее эколог Владимир Борейко заявлял, что в Киеве самыми чистыми местами, которые наиболее желательны для заселения, являются Святошино, Голосеевский район и Пуща-Водица.

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Теги: #рейтинг#днепр