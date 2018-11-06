Украинский город попал в топ-20 самых грязных на планете
09:16, 06 ноября 2018Уменьшение выбросов
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Столица Украины не вошла в первую сотню самых грязных городов планеты.
Названы самые грязные города / фото dpchas.com.ua
Самым грязным городом мира оказался македонский Тетово. Киев не вошел в первую сотню рейтинга.
Об этом свидетельствует рейтинг Pollution Index 2018 по состоянию на ноябрь на сайте numbeo.com.
В списке из 295 городов мира - четыре украинских: Днепр (13 место), Киев (104), Львов (153) и Харьков (163).
Топ-20 грязных городов мира:
Ранее эколог Владимир Борейко заявлял, что в Киеве самыми чистыми местами, которые наиболее желательны для заселения, являются Святошино, Голосеевский район и Пуща-Водица.
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