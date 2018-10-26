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В Мариуполе запустили экспериментальную установку для очистки воды

02:21, 26 октября 2018
Уменьшение выбросов
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Экспериментальная установка позволит городу снизить расходы на очистку воды / фото mtot.gov.ua

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Украины, установка располагается на базе Старокрымской фильтровальной станции коммунального предприятия «Вода Донбасса» и предназначена для снижения и коррекции солевого состава воды.

Во время запуска присутствовали посол США в Украине Мари Йованович и глава МинВОТ Вадим Черныш.

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«Вода, подаваемая в каждую квартиру в Мариуполе, поступает из реки Северский Донец, которая несколько раз пересекает линию разграничения. На фоне конфликта в Донецкой и Луганской областях инфраструктура находится не в самом лучшем состоянии. Многие важные инфраструктурные объекты повреждены, что в свою очередь мешает восстановить или улучшить систему водоснабжения в Донецкой и Луганской областях, из-за чего ухудшается качество воды и увеличиваются расходы», - пояснил Черныш.

Он напомнил, что в 2017 году из госбюджета выделено 1,8 млрд грн на решение проблем компании «Вода Донбасса». По его словам, экспериментальная установка позволит городу снизить затраты на очистку воды.

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Теги: #Мариуполь#питьевая вода мире