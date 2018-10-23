В Азовском море возле Мариуполя произошел разлив нефти

Специалисты взяли пробы морской воды для исследований.

Возле Мариуполя обнаружено загрязнение акватории морского порта в районе причала № 3.

Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

Представители Государственной Азовской морской экологической инспекции отобрали пробы морской воды для исследований.

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“Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП „АМПУ“ совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого согласно визуальной оценке выявлено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров”, — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.