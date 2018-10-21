"Вода темно-фиолетовая": в оккупированном Крыму завод выбрасывает отходы в море - соцсети (фото)

Отмечается, что винный завод сбрасывает отходы и не использует какие-либо очистные сооружения, также жители жалуются на запах.

В аннексированном Россией Крыму винный завод в населенном пункте Угловое сбрасывает отходы производства прямо в Черное море.

Об этом пишет в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.

"Можно лакать прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!", - сказано в сообщении.

Можно лакать прямо с берега!

Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений прямо в море. Вода темно фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый! pic.twitter.com/yncURMyWWR — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) October 20, 2018

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Ранее сообщалось, что в сети появились фотографии массовой гибели животных в оккупированном Армянске, который переживает экологическую катастрофу из-за химвыбросов с завода «Крымский титан».