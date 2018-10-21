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"Вода темно-фиолетовая": в оккупированном Крыму завод выбрасывает отходы в море - соцсети (фото)

02:58, 21 октября 2018
Уменьшение выбросов
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В Крыму завод загрязняет море / twitter.com/KrimRt

Об этом пишет в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.

"Можно лакать прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в сети появились фотографии массовой гибели животных в оккупированном Армянске, который переживает экологическую катастрофу из-за химвыбросов с завода «Крымский титан».

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Теги: #Крым#море#завод#отходы