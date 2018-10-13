"Глава" Крыма Аксенов заявил, что жителям Армянска плохо из-за "хронических болезней"

Также Аксенов заявил, что завод «Крымский титан» может возобновить свою работу уже в конце следующей недели.

Назначенный Кремлем "глава" Крыма Сергей Аксенов утверждает, что власти полуострова не зафиксировали обращений граждан в больницы, связанных с токсичными отравлениями из-за химических выбросов на заводе «Крымский титан».

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Главное на сегодняшний день, что люди с токсичными отравлениями, связанными непосредственно с ситуацией, не обращаются. Да, есть першение, говорят, раздражение слизистой носоглотки, слизистой глаз. Вы слышали комментарии медицинских работников, что люди связывают это с последствиями выброса. Но после прохождения полного обследования в большинстве случаев это говорит о том, что хронические заболевания дают определенные ситуации, обострения на определенный период», – отметил он.

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Также Аксенов заявил, что завод «Крымский титан» может возобновить свою работу уже в конце следующей недели.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества.

Металлические предметы в городе покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов. Оккупационная "власть" Крыма заявила, что причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, который используется заводом "Крымский титан", в результате жары и длительного отсутствия осадков. Тогда в Армянске был введен режим чрезвычайного положения и принято решение остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

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По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ. Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы дети.

10 октября жители Армянска снова начали жаловаться на наличие химических выбросов в воздухе.