В Херсонской ОГА рассказали об экоситуации в регионе после сообщений о новых химвыбросах в Крыму

10 октября жители оккупированного Армянска снова начали жаловаться на наличие химических выбросов в воздухе.

В Херсонской области на сегодняшний день нет признаков ухудшения экологической ситуации из-за новых возможных выбросов на предприятии «Крымский титан» в оккупированном Армянске (Крым), о чем со вчерашнего дня писали СМИ.

Об этом УНИАН рассказал директор департамента экологии и природопользования Херсонской ОГА Юрий Попутько.

«В департамент экологии и природопользования Херсонской ОГА в последнее время не поступала информация об ухудшении экологической ситуации в Каланчакском и Чаплинском районах, расположенных вблизи Крыма. Никаких жалоб от населения или органов власти не поступало. Также ситуацию миниторит Государственная экологическая инспекция в Херсонской области. Оттуда нам также пока ничего не сообщали о каких-то проблемах в Каланчакском и Чаплинском районах», - рассказал Попутько.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Крыму произошел выброс неизвестного вещества. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.

Оккупационные «власти» Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков.

Тогда в Армянске был введен режим чрезвычайного положения и принято решение остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы дети.

10 октября жители Армянска снова начали жаловаться на наличие химических выбросов в воздухе.