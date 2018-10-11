Химические выбросы в Армянске происходят регулярно, последствия аварии на "Крымском титане" не ликвидированы - МинВОТ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак подчеркнул, что ответственность за ухудшение экологической ситуации во временно оккупированном Крыму должна нести оккупационная администрация.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что химические выбросы в оккупированном Армянске происходят с определенной регулярностью, поскольку последствия техногенной аварии на заводе «Крымский титан» не ликвидированы.

Об этом Грымчак сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Наше министерство еще в начале прошлого месяца сделало заявление о том, что мы должны понимать, что это была техногенная катастрофа или авария на самом заводе. Почему она произошла, мы не можем установить, потому что мы не имеем доступа к оккупированной территории. Не только мы, но и международные наблюдатели», - сказал он.

По словам Грымчака, химические выбросы на заводе «Крымский титан» происходят с определенной регулярностью.

«То, что выбросы идут с какой регулярностью, в очередной раз подтверждает, что там, скорее всего, произошла авария, и поэтому, я считаю, что сегодня ситуация там такая и осталась, она, по сути, не улучшилась», - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что ответственность за это должна нести нынешняя оккупационная администрация на полуострове.

«Судя по всему, все равно какие-то технологические процессы на этом заводе происходят», - отметил Грымчак.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов.

Оккупационная "власть" Крыма заявила, что причиной загрязнения является испарения содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков.

В Армянске был введен режим чрезвычайного положения. Оккупационная "власть" решила остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы дети.

10 октября жители Армянска снова начали жаловаться на наличие химических выбросов в воздухе.