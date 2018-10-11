В ЕС решили запретить использование одноразовой пластиковой посуды

Запрет коснется изделий, на которые приходится более 70% морского мусора.

Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования одноразовых пластиковых изделий.

Запрет коснется изделий, на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде, — уточняется в релизе, где также упомянуты пластиковые тарелки и столовые приборы, которые предлагают запретить с 2021 года. Об этом сообщает Европарламент.

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Использование изделий, для которых отсутствуют альтернативные варианты, в ЕС предлагается сократить до 2025 года. К таким предметам относятся, например, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды, десертов и мороженого.

Доклад с предложениями будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября.