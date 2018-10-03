В ЕС решили ограничить уровень выбросов углекислого газа в новых авто

Утвержденные нормы считаются европейским средним показателем, которого автопроизводители вместе должны соблюдать в отношении всех проданных машин.

Члены Европейского Парламента большинством голосов проголосовали за введение более жестких норм выбросов двуокиси углерода (СО2) новыми автомобилями с 2030 года. Согласно принятому в среду, 3 октября, решением в 2030 году уровень выбросов СО2 новых автомобилей должно сократиться на 40 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщает агентство новостей dpa.

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Принятое решение Европарламента оказалось значительно амбициозным в плане защиты климата, чем то, которое предлагала Европейская Комиссия. Последняя советовала уменьшить объемы выбросов на 30 процентов к 2030 году, пишет DW.

Новые нормы служат прежде всего целью побудить к появлению на автодорогах большого количества автомобилей с двигателями, который практически не имеют вредных выбросов в атмосферу. Принятие решение открывает дорогу для переговоров между парламентом, Еврокомиссией и правительствами государств-членов ЕС - новые нормы будут иметь обязывающий характер только после соответствующих договоренностей.

Утвержденные нормы считаются европейским средним показателем, которого автопроизводители вместе должны соблюдать в отношении всех проданных машин. Но для каждого производителя авто установлены отдельные целевые показатели выбросов в зависимости от объемов двигателей и транспортных средств, которые им выпускаются.

К 2021 году в ЕС пытаются достичь среднеевропейской нормы по выбросам в 95 граммов СО2 на километр. Нынешние средние нормы составляют 118,5 грамма на километр.

Кроме того, европарламентарии требуют от автопроизводителей довести в продаже до 2030 года долю электромобилей и машин с минимальным объемом выбросов СО2 как минимум до 35 процентов.