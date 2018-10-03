Пассажирский самолет впервые перелетел Атлантику на топливе из отходов сталелитейного завода

Топливо прошло сертификацию и было одобрено для использования в пассажирской авиации в смесях с обычным авиационным керосином с долей синтетического топлива до 50%.

Вчера ночью из Орландо (Флорида, США) в Лондон вылетел пассажирский лайнер Boeing 747 компании Virgin Atlantic, топливные баки которого были заправлены смесью авиационного керосина и топлива из выбросов китайского сталелитейного завода.

По оценкам независимых экспертов, использование комбинированного топлива LanzaTech сокращает выброс парниковых газов более чем на 70% по сравнению со сжиганием обычного авиатоплива, пишет Naked Science.

Топливо можно делать из разных газов, входящих в состав выбросов промышленных предприятий; компания LanzaTech специализируется на переработке монооксида углерода (угарного газа, СО). Вместо того чтобы сбрасывать угарный газ в атмосферу, его улавливают и направляют в резервуары с культурой микроорганизмов, которые питаются смесью оксидов углерода и водорода и выделяют этиловый спирт. Этанол затем перерабатывают в различные продукты, в том числе в синтетический парафиновый керосин, пригодный для использования в качестве топлива для самолетов.

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Представитель LanzaTech Фрейя Бертон отметила, что монооксид углерода, использованный для производства топлива для рейса Virgin Atlantic, не является парниковым газом, но разрушает озоновый слой и поэтому косвенным образом способствует глобальному потеплению. Кроме того, сгорание изготовленного из него топлива дает меньше токсичных продуктов (оксидов азота и серы), а также сажи, чем сгорание обычного авиационного керосина.

Технологию разработали специалисты LanzaTech и Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории, одной из национальных лабораторий Министерства энергетики США. Созданное по этой технологии топливо прошло сертификацию и было одобрено для использования в пассажирской авиации в смесях с обычным авиационным керосином с долей синтетического топлива до 50%.

Пятьдесят процентов - это много: ранее самолет Alaska Airlines пролетел от Сиэтла до Вашингтона на топливе с 20% биотоплива, в январе этого года авиакомпания Qantas протестировала топливо, на 10% состоящее из продуктов переработки горчичного масла. А самолеты компании United, летающие между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, уже два года используют смесь из 70% керосина и 30% биотоплива из растительных масел и водорослей. В 2016-м ВМС США, а в прошлом году Минобороны Швеции испытали военные самолеты, заправленные биотопливом на 100%.

В пресс-релизе Virgin не упоминаются контракты на поставку альтернативного топлива LanzaTech, однако отмечается, что цена альтернативного топлива сопоставима со стоимостью обычного авиационного керосина. Это позволит Virgin с некоторой регулярностью заправлять свои самолеты топливом, полученным путем переработки выбросов промышленных предприятий.

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция 1 апреля ввела экологический налог при продаже авиабилетов. Он взимается почти со всех пассажиров и имеет целью уменьшение влияния воздушных перевозок на климат.