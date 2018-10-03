Крым оказался на грани новой катастрофы (видео)

Экологи предупреждают, что Керчь станет "вторым Армянском".

Аннексированному Крыму грозит очередная экологическая катастрофа из-за добычи песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Оно является сооружением для безопасного хранения токсичных веществ.

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Как рассказала крымский эколог Маргарита Литвиненко в эфире "Крым. Реалии", пострадать может не только флора и фауна в Керчи.

"Есть данные, что песок из Нижне-Чурбашского хвостохранилища может попасть на детские площадки, где с ним будут контактировать дети… Мышьяк приводит к смерти... В итоге это будет экологическая катастрофа", - рассказала Литвиненко.

Проявляться катастрофа будет в виде смерти морской живности, изменении состава морской воды, а также в ущербе здоровью людей.

Как сообщалось, 13 сентября в городе Армянск в аннексированном Крыму, где недавно случилась экологическая катастрофа, вероятно, произошел повторный выброс серной кислоты.