В Мариуполе несколько тысяч людей вышли на митинг против загрязнения воздуха в городе (фоторепортаж)

Аналогичная акция состоялась и в Запорожье.

Несколько тысяч жителей Мариуполя Донецкой области вышли на акцию протеста «Я хочу дышать» с требованием улучшить экологическую ситуацию в городе.

Об этом сообщает Громадське.

Митинг состоялся на Театральной площади, некоторые его участники пришли в респираторах, много людей принесли плакаты с требованиями улучшить экологическую ситуацию.

Жители города отмечают, что с начала сентября ветер приносил в город грязный воздух с коксохимического производства.

Участники акции собирали подписи под обращением к холдингу «Метинвест» олигарха Рината Ахметова, Верховной Рады, Минрегиона, Госэкоинспекции и Минприроды. Митингующие требуют установить фильтры на местные предприятия, газоанализаторы на источники выбросов, а также улучшить условия труда для рабочих.

Отметим, что в Мариуполе находятся два крупных металлургических предприятия — «Азовсталь» и «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» — которые входят в холдинг «Метинвест» Рината Ахметова.

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Также под стенами Запорожского городского совета состоялась аналогичная акция, участники которой требуют обеспечить их право на чистый воздух. Как сообщает Радио Свобода, мероприятие проходило в форме флешмоба, во время которого активисты в медицинских повязках, респираторах и противогазах играли в футбол, бадминтон и волейбол.

Участники акции говорят, что таким образом пытались продемонстрировать парадоксальность ситуации, когда отдельные предприятия-загрязнители воздуха спонсируют спортивные мероприятия, якобы заботясь о здоровье горожан, вместо того, чтобы инвестирование средств в модернизацию собственного производства.

Активисты подготовили обращение к президенту, правительству и Министерству экологии с требованием внести изменения в действующее законодательство, в частности, обязать все предприятия-загрязнители установить на все источники выбросов автоматические датчики, данные с которых в режиме онлайн публиковаться в открытом доступе в интернете, чтобы каждый гражданин имел к ним доступ.

«Чтобы можно было увидеть на протяжении суток, какое предприятие в какое время сколько выбрасывает в атмосферу, чтобы каждый гражданин мог, соответственно, подать иск на предприятие, которое превышает допустимые выбросы и возместить ущерб, причиненный ему здоровью. Сейчас, к сожалению, система мониторинга не позволяет установить причастных к выбросам... Все эти мобильные лаборатории, стационарные посты они фиксируют лишь количество превышений допустимых выбросов в конкретном месте, то есть мы не можем определить, какой именно завод сегодня отравляет нас и, соответственно, привлечь к ответственности», – рассказал один из организаторов акции Денис Тарасов.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского за январь-июнь 2018 года, Запорожье входит в число украинских городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы.

Напомним, на севере аннексированного Крыма в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс неизвестного вещества. Российские СМИ сообщили о выбросе только 27 августа. Они также отметили, что в связи с этим образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в городе Армянск.