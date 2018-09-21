В Калифорнии запретят использование пластиковых соломинок в ресторанах

Запрет будет применяться только к ресторанам и кафе, но не касается заведений быстрого питания.

Калифорния станет первым штатом в США, где будет ограничено использование пластиковых соломинок в ресторанах.

Экологический закон подписал в четверг губернатор штата Джерри Браун. Об этом сообщает Associated Press.

Экологический закон подписал в четверг губернатор штата Джерри Браун.

Как заявляет издание, калифорнийские рестораны, которые не соответствуют законодательству, получат два предупреждения, прежде чем штрафовать. Штраф установили в размере 300 долларов. Он будет применяться только к ресторанам и кафе, но не касается заведений быстрого питания.

Демократы, которые поддержали данное ограничение, считают, что принятие этого закона является шагом к уменьшению загрязнения океана.

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Губернатор Калифорнии рассказал, что большое количество пластика, сброшенного в океаны каждый год, может убить китов и рыб и загрязнять питание и водоснабжение людей.

"Пластик помог внедрять инновации в обществе, но его использование привело к катастрофическим последствиям", - сказал Браун в заявлении. - "Пластик во всех формах - соломинки, бутылки, упаковки, сумки - загрязняют планету".

Критики утверждают, что этот закон существенно улучшит окружающую среду. Некоторые говорят, что ограничения соломинок причинит дополнительные неудобства инвалидам, которые часто ими пользуются.

В 2014 году в Калифорнии был принят закон, который запрещает использовать одноразовые полиэтиленовые пакеты. Губернатор штата отметил, что такие меры помогут защитить окружающую среду. Против закона выступили производители полиэтиленовых пакетов. Их главный аргумент - сокращение рабочих мест из-за запрета.

Напомним, что с первого октября в Грузии вступит в силу запрет на использование тонких полиэтиленовых пакетов. Относительно Украины, то переход на экологическую тару не является массовым явлением и остается инициативой лишь отдельных предприятий.