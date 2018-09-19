"Мы просыпаемся с головной болью": жители пострадавшего от "химатаки" Армянска рассказали о происходящем в городе

По сообщениям из Армянска, металлические предметы покрылись толстым налетом ржавчины, в воздухе отмечается повышенное содержание хлоридоводорода.

Оккупированный Армянск остается зоной экологического бедствия. В то время как оккупационные власти Крыма уверяют, что экологическая ситуация в городе находится в норме, местные жители продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

По сообщениям из Армянска, металлические предметы покрылись толстым налетом ржавчины, в воздухе отмечается повышенное содержание хлоридоводорода.

"Говорят, что все хорошо, что ничего не мешает, но как не мешает, когда мы просыпаемся утром с головнми болями, с першением в горле. Вот сейчас я говорю, а дома говорить уже не смогу, сильно першит в горле", - рассказывает местная жительница.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения.

В четверг, 13 сентября, в городе Армянск в аннексированном Крыму, где недавно случилась экологическая катастрофа, вероятно, произошел повторный выброс серной кислоты.