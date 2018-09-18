Север Крыма ужаснули последствия "химатаки" (фото)

По словам волонтеров, даже у домашних котов в Армянске и Красноперекопске повреждены носы из-за кислоты.

На севере оккупированного полуострова продолжается экологическая катастрофа из-за выбросов на заводе "Крымский титан". Люди покидают дома, оставляя на улицах своих домашних животных.

Тем временем Армянск и Красноперекопск продолжают пожинать плоды "химической атаки". В этих городах спасают от гибели бездомных животных, сообщает "Обозреватель".

В соцсетях пишут, что из населенных пунктов из-за экологической катастрофы уехало много волонтеров и ухаживать за животными некому. Не хватает и переносок, а они им нужны для посещения ветклиник.

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"У котов слезятся глаза, некоторых сильно рвет, мы их подбираем на улицах, шерсть липкая. Уже обратили внимание, что на улицах есть явно домашние животные. Видимо, хозяева уехали из Армянска, а животных девать некуда, и они их оставляют на улице. Что они там могут найти? Даже вода с примесью кислоты. Да, есть уже и погибшие коты", - рассказала волонтер Валентина.

Она говорит, что ее дети уехали к морю, ей же жаль бросать животных. А найти место, куда их вывезти, нет возможности.

Еще одна волонтер Мария Смирнова обращается за помощью через соцсети. "Они беззащитны остаются на улицах, нюхают носами кислотные капли, валяются в лужах с химическими веществами. Кормить у магазина или подъезда бывшего любимца двора Тузика никто теперь не будет", - пишет волонтер.

По ее словам, даже у домашних котов повреждены носы из-за кислоты. "Люди в подвешенном состоянии и не знают куда им самим деться, как и куда перевезти домашних животных", - отметила Смирнова.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан». Позже в соцсетях появилась информация о повторной "химатаке".