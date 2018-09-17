В Париже устроили выходной без машин (видео)
11:38, 17 сентября 2018Уменьшение выбросов
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Дни без машин в Париже проводят уже четвертый год подряд.
Иллюстрация / REUTERS
Главные улицы столицы Франции полностью перекрыли. Разрешались прогулки пешком или же на велосипедах.
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Как говорится в сюжете ТСН, проехать могли разве только такси и рейсовые автобусы. Так власти города решили хоть немного побороться с выхлопными газами, уровень которых во французской столице зашкаливает.
Дни без машин в Париже проводят уже четвертый год подряд.
Автомобилисты жалуются, что такие меры усложняют им жизнь.
В Париже устроили выходной без машин
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