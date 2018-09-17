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В Париже устроили выходной без машин (видео)

11:38, 17 сентября 2018
Уменьшение выбросов
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Иллюстрация / REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, проехать могли разве только такси и рейсовые автобусы. Так власти города решили хоть немного побороться с выхлопными газами, уровень которых во французской столице зашкаливает.

Дни без машин в Париже проводят уже четвертый год подряд.

Автомобилисты жалуются, что такие меры усложняют им жизнь.

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Теги: #Париж#воздух#машины