В сети показали страшные последствия "химатаки" в Крыму (фото)

Крымчане публикуют фотографии, на которых видно, как ржавеют заборы и автомобили, оставленные улице, а в квартире, при незакрытых окнах, все покрывается толстым слоем рыжего налета.

Жители Крыма жалуются в соцсетеях на то, что экологическая ситуация на полуострове, несмотря на оптимистические заявления властей, только усугубляется.

Так, крымчане публикуют фотографии, на которых видно, как ржавеют заборы и автомобили, оставленные улице, а в квартире, при незакрытых окнах, все покрывается толстым слоем рыжего налета.

"Дышать невозможно. У людей дерет горло, тяжело дышать. Сегодня уже и мама жалуется на эти симптомы. Хотя все это время она не особенно реагировала. Но сегодня люди уже напуганы", - жалуются люди в соцсетях.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения.

В четверг, 13 сентября, в городе Армянск в аннексированном Крыму, где недавно случилась экологическая катастрофа, вероятно, произошел повторный выброс серной кислоты.