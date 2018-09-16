Повторная "химатака" в Крыму: стало известно, чем травят людей

По информации ИС, жителей севера Крыма сейчас фактически травят хлором.

Новый выброс химических веществ на заводе "Крымский Титан" в оккупированном Армянске спровоцировали неумелые действия местных сотрудников экстренных служб.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. По его словам, жителей севера полуострова сейчас фактически травят хлором.

По информации источников ИС в Армянске, работающих на заводе, причиной ухудшения экологической обстановки могло стать "головотяпство местных чиновников оккупационной администрации и "чрезвычайщиков" РФ".

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"Оккупационные власти дали команду засыпать "чем угодно" кислотные отстойники, чтобы исключить разлет токсичной пыли. Выполняя команду, местные умельцы, среди прочего, использовали для засыпки хлорную известь. Которая вступила в реакцию с веществами из отстойника, что привело к выделению хлора", - рассказал он.

Эксперт отметил, что оккупанты принялись продвигать версию, что причиной ухудшения экологической обстановки мог стать "выброс химвещества с территории Украины".

"Тот факт, что в прилегающих районах Херсонской области нет ни одного объекта, способного представлять хоть малейшую химическую угрозу, игнорируется", - добавил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения.

В четверг, 13 сентября, в городе Армянск в аннексированном Крыму, где недавно случилась экологическая катастрофа, вероятно, произошел повторный выброс серной кислоты.