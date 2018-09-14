Экологическая катастрофа в Крыму: в Армянске введут режим чрезвычайной ситуации

По словам оккупантов, режим ЧС введут уже 14 сентября.

В Армянске введут режим чрезвычайной ситуации после выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан".

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Об этом 14 сентября сообщил так называемый замначальника главного управления – начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России в оккупированном Крыму Алексей Фридман, передает "Крым.Реалии".

"Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз. Это является критерием введения режима", – сказал Фридман, добавив, что режим введут уже 14 сентября.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения.

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Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической ситуации на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

В Каланчакском и Чаплинском районах области работают передвижные лаборатории, которые анализируют состояние окружающей среды.

В Скадовске Херсонской области по состоянию на 11 сентября находилось более 400 детей из Каланчакского и Чаплинского районов, эвакуированных из-за токсичных выбросов на заводе «Крымский титан».

Напомним, 12 сентября Климкин подчеркнул, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. Глава МИД подчеркнул, что в связи с выбросом ядовитых веществ на заводе «Крымский титан» Россия пытается манипулировать ситуацией с непоставкой Украиной воды на полуостров.

В "Оппоблоке" заявили, что министр иностранных дел Павел Климкин должен понести ответственность за свои слова о поставках воды в Крым. Партия требует его отставки, а также немедленно вернуть воду на оккупированный полуостров.

13 сентября Климкин ответил на заявление "Оппоблока", отметив, что Россия как государство-оккупант, захватив Крым, силой отрезала украинский полуостров от пресной воды, поставляемой с материковой части Украины.