Вблизи Луцка предприятие загрязняет воздух формальдегидом

Сейчас рассматривается возможность перехода производства на безфенольное, ведь предприятие является крупным налогоплательщиком.

В селе Струмовка Луцкого района «Технология базальта» превысило допустимые показатели загрязнения воздуха фенолом и формальдегидом.

Об этом «Вголосу» стало известно во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области Богдан Лозинский рассказал, что еще в 2003 году Подгайцевский сельский совет дал разрешение на строительство завода, а через год, не учтя необходимые границы санитарной зоны, дала разрешение на жилищное строительство меньше, чем у 300 метрах от предприятия. Таким образом завод и дома возводились параллельно.

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Завод начал работать еще в 2017 году и уже с первых дней зафиксировали загрязнение воздуха. Впоследствии санэпидемстанция приостановила работу «Технологии базальта», но он получил разрешение работать через суд.

«Согласно отчетам, обнаруженные концентрации фенола превышают нормативные показатели на 30-90% на расстоянии 235-300 метров от территории завода. Но продукция завода не вредна, она идет на европейский и украинский рынок. Вредными являются выбросы от переработки фенол-формальдегидной смолы, из которой изготавливают утепляющие материалы», - отметил Богдан Лозинский.

Члены комиссии предложили провести совещание с руководством «Технология базальта», где рассмотрят возможность перехода производства на безфенольное, ведь предприятие является крупным налогоплательщиком.