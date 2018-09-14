В Армянске произошла повторная ''химатака'' - соцсети

Жители Армянска пишут, что как будто оказались в газовой камере.

В четверг, 13 сентября, в городе Армянск в аннексированном Крыму, где недавно случилась экологическая катастрофа, вероятно, произошел повторный выброс серной кислоты.

Об этом в Twitter сообщил блогер "КРЫМский бандеровец", отметив, что ЧП случилось поздно вечером.

"В эти минуты Армянск и окрестности накрыло серной кислотой. Люди пишут, что как будто оказались в газовой камере. Началась паника, т.к. скоро в эту душегубку оккупанты привезут детей", - написал блогер.

В эти минуты Армянск и окрестности накрыло серной кислотой. Люди пишут, что как будто оказались в газовой камере. Началась паника, т.к. скоро в эту душегубку оккупанты привезут детей. Готовлю скрины pic.twitter.com/YEZI1h2Gvy — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 13 сентября 2018 г.

🆘❗️Крым. "Опять газовая камера,как в концлагере третьего рейха!" - Армянск и окрестности накрыла новая волна кислоты. Люди массово обзванивают все горячие линии (сотни сообщений таких - их не скринил). Прочтите, что происходит в эти минуты. Это геноцид, устроенный ОККУПАНТАМИ! pic.twitter.com/qbYxxfN6tc — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 13 сентября 2018 г.

Новости Крымнаша. Выпуск #1397 за 13.09.2018 «Даже юмор в Крыму все чаще - черный» https://t.co/HhshFmDbLl Репрессии (снова обыски),в Армянске по-прежнему кислотно - новые документы, вата осознала ненависть понаехов к нам и просит убираться в свои мухосрански,землетрясение в Ялте pic.twitter.com/Tqtsn0Gxe3 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 13 сентября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения.

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Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической ситуации на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

В Каланчакском и Чаплинском районах области работают передвижные лаборатории, которые анализируют состояние окружающей среды.

В Скадовске Херсонской области по состоянию на 11 сентября находилось более 400 детей из Каланчакского и Чаплинского районов, эвакуированных из-за токсичных выбросов на заводе «Крымский титан».

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Климкин подчеркнул, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. Глава МИД подчеркнул, что в связи с выбросом ядовитых веществ на заводе «Крымский титан» Россия пытается манипулировать ситуацией с непоставкой Украиной воды на полуостров.

В "Оппоблоке" заявили, что министр иностранных дел Павел Климкин должен понести ответственность за свои слова о поставках воды в Крым. Партия требует его отставки, а также немедленно вернуть воду на оккупированный полуостров.

13 сентября Климкин ответил на заявление "Оппоблока", отметив, что Россия как государство-оккупант, захватив Крым, силой отрезала украинский полуостров от пресной воды, поставляемой с материковой части Украины.