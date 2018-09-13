Юрий Грымчак: Попадание снаряда в «Крымский титан» - наиболее близкая к истине версия: химический состав в выбросах об этом свидетельствует

Что произошло на «Крымском титане» в Армянске на территории оккупированного Крыма, где был зафиксирован запредельный выброс токсичного сернистого ангидрида?

С учетом последних данных, у нас есть серьезные подозрения, что ситуация с «Крымским титаном» - техногенная катастрофа. Это означает, что что-то чрезвычайное произошло на заводе в ночь с 23 на 24 августа. Это был первый выброс химических веществ. Второй выброс произошел в ночь с 4 на 5 сентября.

Есть две версии экспертов. Первая – источником выброса химвеществ мог стать кислотоотстойник завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала. Вторая – во время проходящих на территории Крыма военных учений России в предприятие попал снаряд. К какой версии склоняетесь вы?

Скорее всего, все совпало. Считаю вариант с попаданием снаряда в завод близкой к истине версией, так как тот химический состав, который мы можем наблюдать сегодня в выбросах, об этом свидетельствует. Причем попадание снаряда было именно в предприятие. Из космоса был зафиксирован «выстрел», а куда попали конкретно, сказать нельзя. Сейчас огромное количество разной информации. Единственное, что мы точно знаем, - ветер, который был в эти дни, стал причиной разноса выброса.

Прилегающие к Крыму территории Херсонской области заражены сильно?

Нет, вообще не заражены. Последние данные нашего министерства, которые я выставлял в Фейсбуке, - предельно допустимые нормы не превышены. Выходящая на нашу территорию сторона отстойников обследовалась, все в норме.

МИД заявил, что собирает все необходимые материалы и доказательства химического выброса в Крыму для обращения в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Что это даст Украине?

Прошла информация, что на самом заводе, а также в Армянске были зафиксированы спецконтейнеры для перевозки химоружия. Возможно, что это и было химоружие? Теоретически, да. Поэтому и нужно обращение в ОЗХО. Эта организация имеет право проверять в любой стране мира наличие химического оружия. И тогда ОЗХО делает выводы – было ли там в наличие химоружия и что произошло. Но, как известно, Россия не допускает на территорию Крыма представителей международных организаций.

Так чего же ожидать от обращения?

В свете последних событий – химатаки России в Сирии, отравления «Новичком» в Британии - вполне возможен вариант, что Россия вынуждена будет «открыть двери» в Крыму для ОЗХО.

Я общалась с экологами по поводу событий на «Крымском титане», они заявили, что обращались во властные структуры с требованием осуществлять сбор и анализ информации относительно опасных объектов и последствий их деятельности на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе. Но соответствующие действия так и не были предприняты…

Странное заявление. Донецкая облгосадминистрация закупила 10 мобильных комплексов, которые как раз и занимаются контролем упомянутых экологами сфер. Один из них работает на границе с оккупированным Крымом, с его помощью делаются замеры выбросов. Еще действуют экологические посты, которые со своей стороны осуществляют все необходимые замеры. Этим занимаются и пограничники. То есть, на сегодняшний день мы контролируем ситуацию. За все время наблюдений ни разу не было зафиксировано превышение допустимых норм. Лишь один раз – в первых числах сентября - ветер был со стороны «Крымского титана» и пошел рост показателей в воздухе. Чтобы не подвергать риску здоровье детей и беременных женщин, их эвакуировали. Как говорится, от греха подальше – на всякий случай. Да, подули на холодную воду, но сделали правильно. Правда, решение было спорное. Это могло спровоцировать панику среди населения, но в данном случае оно было верным.

Российские СМИ пишут, что 9 сентября «Крымский титан» был остановлен. Затем его должны полностью закрыть. Это разрешает ситуацию?

Мы отслеживаем все по спутнику, предприятие 9 сентября еще работало, дымилось. Общались и со специалистами. Они говорят, что нельзя в одночасье закрыть завод – это непрерывное производство. Резкая его остановка может только усугубить ситуацию, привести к худшим последствиям. То, что мы наблюдаем из космоса, говорит о том, что его как раз потихоньку останавливают. 10 сентября «дым» с завода уже не шел.

Запах серы от «Крымского титана» стоял во все времена. В 2014 году предатель Украины, «глава крымского парламента» Владимир Константинов, заявил, что на заводе будут построены дополнительные очистные сооружения за 500 миллионов долларов, за счет российских банков. Четыре года прошло, но так ничего и не состоялось.

Если завод остановят, но окажется, что испарение идет из отстойника вследствие нехватки воды, то что в этом случае нужно делать?

Отстойник можно заполнить морской водой.

Но эксперты заявляют, что может произойти химическая реакция и последствия будут негативными…

Не факт. Разные ученые и разные мнения. Морская вода – щелочной раствор. При реакции с кислотой будет расти температура, проще говоря – выделяться тепло. И только. Можно наполнить отстойник и пресной водой. Но Украина официально заявила, что по собственной инициативе ее не даст. И правильно. К нам официально руководство России с подобной просьбой не обратилось, ведь тогда ему придется признать оккупацию Крыма. Так почему мы в одностороннем порядке должны помогать оккупанту? Причем вода стоит денег. Ее подымают из Днепра насосными станциями, гонят по накалам. Я уже видел информацию, что готовится какой-то договор между Армянском и каким-то городком по поводу подачи воды с территории Украины. Так вот – все водные каналы, согласно действующему законодательству, находятся в собственности государства. Так что у России с этим ничего не выйдет. Вода - на нашей территории, дамба - в Херсонской области. Кстати, ее строительство привело к рассвету сельского хозяйства в регионе. А сейчас Крым превращается в пустыню.

Еще одна версия случившегося в Крыму: якобы ситуация с «Крымским титаном» - провокация и манипуляция, чтобы вынудить Украину дать воду в крайне нуждающийся в этом Крым. Как вы относитесь к такому мнению?

Возможно. Нужно быть исключительно россиянами, чтобы ради такой затеи угробить целый город. Хотя, они на многое способны. Крым, действительно, остро нуждается в воде. Причем нынешнее лето было очень жарким, что привело к фактическому высыханию всех водоемов полуострова.

Но это ничего не меняет. Есть страна-агрессор и на каком основании мы его будем обеспечивать водой? У России ничего не выйдет.

Допустим, с заводом разрешится все – его законсервируют. Проблема исчерпается?

Нет. Тем, что сейчас происходит в Армянске, - нейтрализация выбросов кислоты содовым растровом, остановить процесс не удастся, если источник выбросов само предприятие.

Так какой ваш прогноз по ситуации?

Мы прогноз сделали еще два года назад: отсутствие воды и неправильные действия оккупационной власти по подъему артезианской воды приведет к засолению почв и техногенным катастрофам, что и произошло. Степной Крым практически стал безводным.

Что касается «Крымского титана», то его нужно полностью останавливать и затем перестраивать. В данном случае, согласно Женевской конвенции 1949 года, всю ответственность за происходящее на оккупированных территориях несет страна-оккупант. Что касается приграничных украинских территорий - если россияне остановили завод, то им фактически ничего угрожать не может. Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту.

Восстановление таких территорий – длительный по времени процесс?

В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак, на котором ничего не росло. После строительства Северо-Крымского канала вода пошла на полуостров, что и дало возможность заниматься там сельскохозяйственной деятельностью. Но для этого понадобилось 10 лет. Столько времени солончаки вымывали пресной водой. Соль ушла вниз, и земля стала пригодной для использования. Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной, на полуострове стали бурить дополнительные артезианские скважины, чего нельзя было делать. Как результат – соль поднялась на поверхность. Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске. Одно только – выставим счет России.

Но Россия никогда по долгам не рассчитывалась…

Все когда-нибудь происходит впервые. Россия переступила ту черту, которую нельзя было переступать – оккупировала Крым. К тому же, если Грузии не удалось в 2008 году поднять мировую общественность в отношении оккупации ее территории Россией, то Украине это удалось. Есть международная коалиция в нашу поддержку, наши союзники, которые нам помогают и финансово, и технически. У Российской Федерации союзников нет, она – страна-изгой. Уверен, Россия в этот раз вынуждена будет платить по долгам, за Армянск, за то, что сделала с Крымом, с Донбассом, в конце концов будет рассчитываться газом ближайшие сто лет.

В Крыму, кроме «Крымского титана», есть еще рисковые предприятия: «БРОМ» в Красноперекопске, где находится более 300 тонн хлора, и Крымский содовый завод, тоже в Красноперекопске с тоннами химвеществ. Как с ними обстоят дела, чего стоит ожидать?

Два года назад украинской прокуратурой Крыма были открыты производства из-за неудовлетворительного состояния дел на этих производствах. Затем были открыты уголовные дела за неправильное обращение с опасными веществами. А что делается там на самом деле, мы выяснить не можем – нет доступа.

Минприроды России каждый год составляет списки рисковых объектов, в том числе оккупированного Крыма. Упомянутые предприятия постоянно в них. То есть, ничего не делается для их безопасности?

Там только делаются громкие заявления, и не больше.

Перейдем к проблемам востока Украины. Россия оккупировала не только Крым, но и часть территории Донбасса. И на подконтрольной, и на неподконтрольной Украине территории тоже есть рисковые предприятия. Что с ними происходит? Начнем с шахты «Юнком» в Юнокоммунаровске близ Енакиево, где в 1979 году советские ученые провели секретный эксперимент под названием «Кливаж»: произвели подземный ядерный взрыв. Как сейчас обстоят дела с шахтой?

Да, на шахте «Юнком» на глубине 903 метров был произведен ядерный взрыв, установка так и осталась там. Как все выглядит, никто не знает, туда никто никогда не спускался. Известно одно – там очень высокая радиация. Шахту навсегда закрыли в 2002 году решением правительства, также в вечном порядке должна была откачиваться вода. Весной этого года оккупационная власть остановила откачку воды. Шахта начала затопляться. По оценкам наших экспертов, радионуклиды могут выйти на поверхность, попасть в воды. Если это произойдет, хотя это и будет не завтра, то радионуклиды попадут в Северский Донец, оттуда в Дон, а затем – в Азовское море. А это – катастрофа.

Следующее рисковое предприятие – Горловский казенный химзавод. Осенью 2013 года с его территории были вывезены тысячи тонн мононитрохлорбензола. Но в 2011 году там были обнаружены еще тысячи тонн ядовитой «неучтенной» отравы. Сейчас химическая угроза существует?

Еще когда работал в области вице-губернатором, мы так и не нашли решение. Проблема очень серьезная. В 2005 году мы на предприятие возили представителей СНБО. Кстати, тогда завод охраняли всего два человека! Решение тоже не было найдено. Ситуация сложилась из-за того, что предприятие остановили на полном ходу. Все материалы находятся в его трубах. И все это стоит под отрытым небом, причем в рисковой, военной зоне. Мы постоянно сталкиваемся с шантажом оккупационных властей, в том числе и в отношении этого предприятия – угрожают подорвать. Если они это сделают, то взрыв будет беспрецедентным. Что будет впоследствии, никому не известно, таких «экспериментов» в мире еще не ставили.

Теперь о радиоактивном могильнике на полигоне Донецкого казенного завода химических изделий, где проводилось захоронение радиоактивных отходов с 1963 года. «Биография» предприятия закончилась утилизацией боеприпасов. Но, как потом выяснилось, утилизировано было не все. Что сейчас с этим заводом?

Теоретически предприятие опасное, но гораздо меньше, чем вышеупомянутые объекты. Его особо бояться не стоит. Кстати, туда в 2005 году приезжал, будучи сенатором, Барак Обама. Инспектировал утилизацию боеприпасов, которая осуществлялась на деньги США. Он остался доволен.

Следующий объект – Авдеевский коксохим. Как там обстоят дела?

Авдеевский коксохим сам по себе является очень опасным предприятием. В прошлом году, когда я был там, все печи работали, завод отремонтировали после обстрела, вследствие которого предприятие было повреждено, даже погибли рабочие. Завод находится в радиусе действия артиллерии. Поэтому ситуация – рисковая. Авдеевка – пригород Донецка, если ехать по его улочкам, можно напрямую попасть в Донецк. Сейчас, правда, вблизи завода потише, но раньше бои шли в 2-3 километрах от него. Риски остаются.

Еще о плотинах ТЭС, разрушение которых может привести к затоплению больших территорий, а также о фильтровальных станциях, работающих с хлором. Что можете сказать о них?

Донецкая фильтровальная станция на сегодня, благодаря гуманитарному агентству швейцарского правительства, работает на гидрохлориде натрия. Это вещество для очистки воды, но не столь опасное, как хлор. Вот как раз очень большая проблема была с Бахманским сельскохозяйственным предприятием, где в отстойниках были мины. Мы успели их обезопасить, но если бы этого не сделали, то отходы предприятия разнеслись бы на многие километры. Относительно дамб, то россияне препятствуют их полному обследованию. Это - на их совести.

Что нужно сделать, чтобы облегчить решение перечисленных проблем?

Мы пытались добиться, чтобы в миссию наблюдателей вошли наши экологи, чтобы иметь доступ на оккупированные территории. Но «добро» мы не получили. А, кроме упомянутых опасных объектов, есть еще одна проблема. На территории Луганской и Донецкой областей – Центрального Донбасса - порядка 30 шахт затапливаются, или уже затоплены. Это привело к тому, что на этих территориях количество воды в грунтах резко увеличилось. При этом воду из шахт никто не откачивает. Есть угроза того, что в данных регионах она поднимется на поверхность. Это – специфическая, нереализованная вода, которая убивает все живое.

Получается, что когда Крым и Донбасс снова станут украинскими, их возрождение будет стоить миллиарды, а по времени процесс займет десятилетия…

Любую проблему нужно рассматривать как возможность. Мы со всем справимся. Все проекты по возрождению и спасению Крыма и Донбасса – в работе. Мы готовимся к возвращению наших территорий.

Нана Черная