Завод "Титан" в оккупированном Крыму не прекращал работу - председатель Херсонской ОГА

Ранее "депутат" Госдумы России от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что "Крымский титан" 9 сентября полностью остановил производство.

Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев опроверг информацию о том, что расположенный в оккупированном Россией Крыму завод "Титан" сегодня прекратил работу.

Об этом Гордеев заявил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Да, видно трубы, которые работают, и визуально мы подтверждаем, что он работает", - заявил Гордеев.

Ранее "депутат" Госдумы России от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что «Крымский титан» 9 сентября полностью остановил производство.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.