Экологическая катастрофа: оккупанты заявили, что работа "Крымского титана" остановлена

Сообщается, что последняя печь остановлена днем в воскресенье.

Завод «Крымский титан» 9 сентября полностью остановил производство.

Как пишет "Крым.Реалии", об этом сообщает российское издание «РИА Крым» со ссылкой на "депутата" Госдумы России от оккупированного Крыма Михаила Шеремета.

«Последняя печь остановлена днем в воскресенье ... Процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии», - сказал Шеремет.

Он уточнил, что завод возобновит работу «только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства» по поручению подконтрольного Кремлю "главы" Крыма Сергея Аксенова.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

6 сентября в Минздраве Украины заверили, что уровень концентрации вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью граждан нет.

7 сентября в ряде населенных пунктов Херсонской области на админгранице с Крымом было приостановлено обучение в школах и детсадах. Детей отправили на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

Также 7 сентября председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что «информация о возможных испарениях с кислотного накопителя на крымском заводе «Титановые инвестиции» не подтвердилась. Однако открытым остается вопрос выбросов с самого завода».

8 сентября в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что случаев химического отравления среди жителей Херсонской области в результате выброса химикатов не зафиксировано, поэтому необходимости в эвакуации населения нет.

В то же время в Херсонской ОГА сообщили, что после ухудшения экологической ситуации в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратились 23 человека, из них 10 детей.