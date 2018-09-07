Химическими выбросами "Крымского титана" отравились 37 украинских пограничников

Пятеро пострадавших были доставлены на лечение в госпиталь Госпогранслужбы, расположенный в Одессе.

В Херсонской области на пунктах пропуска через админграницу с оккупированным Крымом зафиксировано 37 случаев отравления пограничников из-за вредных выбросов на заводе «Крымский титан».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

По его словам, все пострадавшие пограничники служат на КПВВ «Каланчак».

По словам Гордеева, у всех пострадавших были выявлены схожие симптомы: диарея и поражение органов дыхания.

«Вчера, когда ветер со стороны Крыма подул, на КПВВ «Каланчак» у 37 пограничников ухудшилось состояние. Появились диарея, жжение в органах дыхания», - сказал Гордеев.

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Он напомнил, что в связи со сложившейся ситуацией работа расположенных на админгранице с Крымом КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» приостановлена.

Состояние большинства отравившихся улучшилось после оказания им помощи на месте.

Пятерых пограничников, у которых возникли более серьезные проблемы, госпитализировали в расположенный в Одессе госпиталь Госпогранслужбы.

На данный момент КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» закрыты на выезд в Крым. На пунктах пропуска организованы мобильные медпункты.

Как сообщал УНИАН, в ряде населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области приостановлен учебный процесс в школах и детских садах в связи с экологической ситуацией на севере Крыма в связи с деятельностью завода «Крымский титан».

В ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к заключению, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.