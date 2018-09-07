"Обстановка очень угнетающая": что происходит в пострадавшем от "химатаки" Армянске (фото)
В пострадавшем от "химатаки" Армянске опустели улицы, обстановка в городе очень угнетающая. Также от выбросов завода «Крымский титан» пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники.
Об этом "Крым.Реалии" рассказал крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров.
«Сегодня с коллегой побывали в Армянске. Обстановка очень угнетающая. Хочется поскорее покинуть город. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями деревьев. Сильно пострадали овощи, пострадали также виноградники, у которых листья обожжены кислотными выбросами», – рассказал правозащитник.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».
30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.
В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.
Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Ведется эвакуация детей и женщин.