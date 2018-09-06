Крымчан предупредили о кислотных дождях после "химатаки" в Армянске
Жителей аннексированного Крыма предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов, которые произошли в Армянске.
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
По данным издания, предупреждения распространяют по смс и по телефону. Сообщается, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями. Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений.
При этом в Крыму в течение суток 6 сентября прогнозируют сильные ливни и грозы, сообщает гидрометцентр.
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Спасатели призывают жителей Крыма воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».
30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.
В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.
Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Ведется эвакуация детей и женщин.