Крымчан предупредили о кислотных дождях после "химатаки" в Армянске

Спасатели предупреждают, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями.

Жителей аннексированного Крыма предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов, которые произошли в Армянске.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

По данным издания, предупреждения распространяют по смс и по телефону. Сообщается, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями. Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений.

При этом в Крыму в течение суток 6 сентября прогнозируют сильные ливни и грозы, сообщает гидрометцентр.

Читайте такжеПричиной химического выброса в Крыму стало попадание снарядов во время военных учений армии РФ - разведка

Спасатели призывают жителей Крыма воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Ведется эвакуация детей и женщин.