В Крыму из-за экологической катастрофы начали умирать животные (фоторепортаж)

В оккупированном Армянске ведется эвакуация детей и женщин.

Город Армянск в аннексированном Крыму продолжает страдать от экологической катастрофы из-за выбросов на заводе "Крымский титан".

Как сообщила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, на территории Армянска начали гибнуть животные.

На одном из опубликованных кадров снято высыпания на шее ребенка, на других — мертвых кота и птицу, а также опустевшие детские площадки.

"Армянск — город-геноцид, город-катастрофа. Свежее…", — прокомментировала фото блогер.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Ведется эвакуация детей и женщин.