Эпицентр "химатаки" в Крыму показали с высоты птичьего полета (видео)
Для стабилизации ситуации в Армянске заливать водой кислотохранилище завода "Крымский титан" придется семь месяцев. Для этого подойдет только пресная вода, от дефицита которой страдает весь регион.
Тем временем выбросы в Армянске продолжаются, жители снимают ядовитые испарения и распространяют ролики в соцсетях, передают "Новости Крыма".
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Жители Армянска публикуют видео ядовитой утренней росы, которая выпадает каждое утро.
"Есть мнение, что после полной остановки завода и сброса воды в кислотный накопитель ситуация кардинально улучшится. Есть несколько вариантов: первый - мы определяем состав воды из Каркинитского залива на содержание хлоридов. Надо понимать, какое взаимодействие будет с этой кислотной средой, чтобы не ухудшить ситуацию. Заливать этот водоем можно только пресной водой", — сказал оккупант Аксенов.
При этом, он уточнил, что на подачу воды к источнику выбросов понадобится пять месяцев, еще около двух займет монтаж труб.
В сеть выложили видеозапись территории вокруг завода "Крымский титан" и накопителя кислоты:
Ранее украинская разведка выяснила, что причиной химических выбросов на севере оккупированного РФ Крыма стало попадание снарядов в технологические емкости во время тренировок подразделений вооруженных сил РФ.