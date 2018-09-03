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Источником токсичных веществ в воздухе Херсонской области является оккупированный завод «Титан» - ГПСУ

20:45, 03 сентября 2018
Уменьшение выбросов
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Неподалеку от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

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«В течение последней недели пограничники Херсонского отряда, которые осуществляют охрану админграницы с временно оккупированным Крымом, неоднократно фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода «Титан». Так сегодня, в очередной раз, с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. О данном факте пограничники известили органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее помощник председателя ГПСУ Олег Слободян сообщил о том, что сегодня, около 15 часов, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда  обнаружили наличие химических веществ в воздухе.

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Теги: #Крым#вредные вещества#Херсонская область