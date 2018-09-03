Источником токсичных веществ в воздухе Херсонской области является оккупированный завод «Титан» - ГПСУ

Сегодня с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе.

Источником токсического загрязнения воздуха в Херсонской области является оккупированный завод «Титан».

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Читайте такжеВ Горловке из-за затопления шахт люди травятся метаном - ИС

«В течение последней недели пограничники Херсонского отряда, которые осуществляют охрану админграницы с временно оккупированным Крымом, неоднократно фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода «Титан». Так сегодня, в очередной раз, с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. О данном факте пограничники известили органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее помощник председателя ГПСУ Олег Слободян сообщил о том, что сегодня, около 15 часов, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе.