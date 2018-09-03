Внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать обстановку.

В Херсонской области обнаружили токсичные химические вещества в воздухе.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

"Сегодня, около 15:00, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсические промышленные вещества)", - говорится в сообщении.

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На данный момент проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы. Слободян добавил, что внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать обстановку.

Ранее сообщалось, что возле Кривого Рога произошла масштабная утечка хлора.