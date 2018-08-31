СМИ показали последствия "химической атаки" в Крыму (фото, видео)

Перекоп – ближайший населенный пункт к предприятию «Крымский титан», который селяне винят в своих бедах.

В ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. ​Пострадали от него и жители села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

Пока российские надзорные ведомства выясняют причину случившегося, крымчане боятся выпускать на улицу детей и употреблять в пищу домашние фрукты и овощи, передает "Крым.Реалии"​.

"Мы думали, может, какая-то инфекция. Потом пошли маслянистые испарения... Чувствуем, что в атмосфере какие-то выбросы непонятные. Туманом таким легким отдавало", – рассказывает местный предприниматель Александр Кобец.

Из-за смога, который особенно ощутим в вечернее время, жители села опасаются выпускать из дома детей.

Читайте также"Чернобыль в Армянске": оккупированный Крым настигла новая катастрофа

"Мальчик мой погулял вчера, вышел, буквально пять минут походил. Зашел домой, я ему начала мыть ноги – шелушится, шелушится... Смотрю – вместе с кожей смывается вот этот весь налет, который он натоптал себе на ножки", – вспоминает жительница Перекопа Анастасия.

Жители крымского села не знают, что делать с овощами и фруктами, выращенными на собственных огородах. По словам людей, часть урожая пропала, а ту, что уцелела, употреблять в пищу они опасаются.

"Огород полностью сгорел. Помидоры, перец болгарский – остались одни стручки. Все пропало, буквально за два дня все сгорело", – сетует местная жительница Светлана.

Перекоп – ближайший населенный пункт к предприятию «Крымский титан», который селяне винят в своих бедах. По их словам, именно его открытые промышленные отстойники на берегу Сиваша, всего в нескольких километрах от села, на фоне жары и ветра спровоцировали «химатаку».

Пока оккупационные власти Крыма ищут источник загрязнения, жители Перекопа подсчитывают убытки и надеются на денежную компенсацию за нанесенный ущерб.