Появились подробности и кадры новой экологической катастрофы в Крыму (фото, видео)
На севере Крыма - экологическая катастрофа. На загрязнение воздуха серной кислотой жалуются жители Армянска, Красноперекопска и Джанкоя.
В городах - вонючий и удушливый запах. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
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У жителей фиксируют похожие аллергические симптомы: тошнота, жжение в носоглотке и неестественная жажда. Автомобили, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной или же серо-зеленым налетом.
Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов признал, что ситуация выходит за пределы нормы. Однако уверяет, что угрозы жизни и здоровью людей нет.
Горожане знают - это выбросы химического предприятия "Крымский титан", принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А такая интенсивность испарений - из-за недостатка воды в водохранилище. Директор завода Андрей Акулов объявил, что готов сотрудничать с властями.
Сейчас в Армянске продолжается расследование с участием чиновников и "Министерства экологии" Крыма.
Кроме того, очевидцы продолжают публиковать фотографии, доказывающие факт экологической катастрофы в оккупированном Армянске. Соответствующие фотографии опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
АРМЯНСК СНОВА НАКРЫВАЕТ— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) August 29, 2018
кислотонакопитель сейчас стоит сухой,потрескавшийся от жары и источающий мелкодисперсную пыль сухой концентр. серной кислоты, разносимую ветрами.При контакте с любой влагой,хоть даже с влажным воздухом,эта пыль превращается в слабый раствор серной кислоты pic.twitter.com/jridgjEvXr
Армянск— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) August 29, 2018
Все это опять в воздухе
сейчас pic.twitter.com/tc84z616Gi
Как сообщали СМИ, жители Армянска в оккупированном Крыму встревожены: металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Горожане пишут в соцсетях, что, вероятно, это выбросы с завода «Крымский титан», и вряд ли они полезны для здоровья.