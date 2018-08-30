Появились подробности и кадры новой экологической катастрофы в Крыму (фото, видео)

Очевидцы публикуют фотографии, которые доказывают факт экологической катастрофы в оккупированном Армянске.

На севере Крыма - экологическая катастрофа. На загрязнение воздуха серной кислотой жалуются жители Армянска, Красноперекопска и Джанкоя.

В городах - вонючий и удушливый запах. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

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У жителей фиксируют похожие аллергические симптомы: тошнота, жжение в носоглотке и неестественная жажда. Автомобили, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной или же серо-зеленым налетом.

Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов признал, что ситуация выходит за пределы нормы. Однако уверяет, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Горожане знают - это выбросы химического предприятия "Крымский титан", принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А такая интенсивность испарений - из-за недостатка воды в водохранилище. Директор завода Андрей Акулов объявил, что готов сотрудничать с властями.

Сейчас в Армянске продолжается расследование с участием чиновников и "Министерства экологии" Крыма.

Кроме того, очевидцы продолжают публиковать фотографии, доказывающие факт экологической катастрофы в оккупированном Армянске. Соответствующие фотографии опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

АРМЯНСК СНОВА НАКРЫВАЕТ

кислотонакопитель сейчас стоит сухой,потрескавшийся от жары и источающий мелкодисперсную пыль сухой концентр. серной кислоты, разносимую ветрами.При контакте с любой влагой,хоть даже с влажным воздухом,эта пыль превращается в слабый раствор серной кислоты pic.twitter.com/jridgjEvXr — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) August 29, 2018

Армянск

Все это опять в воздухе

сейчас pic.twitter.com/tc84z616Gi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) August 29, 2018

Как сообщали СМИ, жители Армянска в оккупированном Крыму встревожены: металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Горожане пишут в соцсетях, что, вероятно, это выбросы с завода «Крымский титан», и вряд ли они полезны для здоровья.