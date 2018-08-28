Оккупанты назвали источник новой экологической катастрофы в Крыму

Ранее СМИ сообщали, что металлические предметы в домах и квартирах жителей Армянска за ночь покрылись липкой ржавчиной.

В оккупированном Россией Крыму назвали источник загрязняющих веществ в атмосфере в Армянске.

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Как сообщил "глава" полуострова Сергей Аксенов, выброс произошел на химическом заводе "Крымский Титан", передают "РИА Новости".

"По предварительным данным, выброс произошел на "Титане", — заявил он.

Завод расположен в Армянске, его продукция — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе.

Как сообщали СМИ, жители Армянска в оккупированном Крыму встревожены: металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Горожане пишут в соцсетях, что, вероятно, это выбросы с завода «Крымский титан», и вряд ли они полезны для здоровья.