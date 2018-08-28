Оккупанты назвали источник новой экологической катастрофы в Крыму
15:06, 28 августа 2018Уменьшение выбросов
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Ранее СМИ сообщали, что металлические предметы в домах и квартирах жителей Армянска за ночь покрылись липкой ржавчиной.
Оккупанты нашли источник загрязнения воздуха в Крыму / фото investigator.org.ua
В оккупированном Россией Крыму назвали источник загрязняющих веществ в атмосфере в Армянске.
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Как сообщил "глава" полуострова Сергей Аксенов, выброс произошел на химическом заводе "Крымский Титан", передают "РИА Новости".
"По предварительным данным, выброс произошел на "Титане", — заявил он.
Завод расположен в Армянске, его продукция — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе.
Как сообщали СМИ, жители Армянска в оккупированном Крыму встревожены: металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Горожане пишут в соцсетях, что, вероятно, это выбросы с завода «Крымский титан», и вряд ли они полезны для здоровья.
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