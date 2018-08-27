"Чернобыль в Армянске": оккупированный Крым настигла новая катастрофа

Незадолго до появления ржавчины жители северного Крыма жаловались на специфический запах и дымку.

Жители Армянска в оккупированном Крыму встревожены: металлические предметы в их домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной.

Горожане пишут в соцсетях, что, вероятно, это выбросы с завода «Крымский титан», и вряд ли они полезны для здоровья, передает "Крым.Реалии".

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Местные жители сообщают, что их ключи от дома, решетки радиаторов в автомобилях и строительные инструменты на балконах покрылись ржавчиной.

Комментаторы выдвигают разные версии случившегося. Но все они не предвещают жителям Армянска ничего хорошего.

Участники обсуждения отмечают, что незадолго до появления ржавчины жители северного Крыма жаловались на специфический запах и дымку.

"Это катастрофа. Оккупанты молчат. Все в ржавчине ― и на улице, и в квартирах. На асфальте в городе жирный налет. Техника выходит из строя. У людей упадок сил, начались аллергические реакции. Уже несколько дней продолжается", - сообщает о ситуации в Twitter блогер Крымский Бандеровец.

Новости Крымнаша. Выпуск #1379 за 26.08.2018 «Чернобыль в Армянске» https://t.co/k646W5LDdz Экологическая катастрофа в Армянске🆘🆘🆘 (фото и видео), деградация медицины, банковская (трехлитровая) система... pic.twitter.com/VsVsNczVOO — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 26 серпня 2018 р.

Ранее в оккупированном Крыму, пляжи которого пустуют, появилась новая серьезная проблема. Температура воды на Южном побережье упала из-за холодного течения, а Азовское побережье, которое обычно служит альтернативой для туристов на аннексированном полуострове, подверглось нашествию медуз.