Против «Гайсинского спиртзавода» возбудили дело за загрязнение экологии

В позапрошлом году директор завода Вадим Лапатин пообещал, что предприятие найдет возможность профинансировать установку новой системы очистки. Но это до сих пор не сделано.

Национальная полиция открыла уголовное производство против государственного «Гайсинского спиртзавода» за загрязнение экологии.

Об этом сообщает винницкое издание «33 канал».

Как пишет издание, производство №12018020120000328 было открыто Гайсинским отделом полиции 19 июля. Сейчас правоохранители расследуют дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса – о нарушении правил экологической безопасности.

«История с жалобами жителей Гайсинского района на резкое ухудшение экологии тянется еще с начала этого десятилетия. Тогда на это предприятие зашел новый частный инвестор – «Корпорация Скиф-96», у которой были планы на производство биоэтанола. И хотя биоэтанол считается благоприятным для экологии видом топлива, для обитателей окрестных сел обновленное производство, напротив, превратило жизнь в настоящий ад. Старые фильтрационные поля с заводскими выбросами справиться не смогли и воздух вокруг спиртзавода стал напоминать газовые пытки. В водоемах из-за попадания химикатов регулярно гибнет рыба», – пишет издание.

В позапрошлом году директор завода Вадим Лапатин пообещал, что предприятие найдет возможность профинансировать установку новой системы очистки. Но это до сих пор не сделано.

Нынешним летом жители сел Гайсинского района обращались с письмами к премьер-министру Владимиру Гройсману, члену Комитета ВР по вопросам здравоохранения и выходцу из Винницкой области Сергею Березенко, нардепу Дмитрию Андриевскому, чей помощник Алексей Архипов является директором той же «Корпорации Скиф-96». Впрочем, ни один из государственных органов или чиновников не поспешил прийти селянам на помощь.

Сергей Рыжак, председатель ОО «Общественное движение Гайсинщины», говорит, что община сел после открытия производства полицией не даст правоохранителям спустить это дело на тормозах. «В прошлом уже были прецеденты, когда в ответ на инициированные расследования благодаря «честным и неподкупным» экологическим инспекторам появлялись справки о том, что завод экологических норм не нарушает», – пишет издание.

«Если нам снова в результате дадут какую-то бессмысленную отписку и попытаются заговорить зубы – будет конфликт. Так с людьми поступать нельзя, потому что ситуация уже на грани открытой войны с заводом», –подчеркнул Сергей Рыжак.