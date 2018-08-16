В Киеве сохранится высокий уровень загрязнения воздуха

Начиная с 4 августа в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В Киеве в течение дня, 16 августа, сохранится высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр. «С 4 августа в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха», - говорится в сообщении. Читайте такжеВ воздухе Запорожья зафиксировали превышение концентрации вредных веществ По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: площадей Бессарабской и Демеевской; улицы Довженко и проспекта Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Леси Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter