"Умные" кроссовки покорили защитников природы (фото, видео)

Дизайнер Стелла Маккартни представила новые кроссовки под названием Loop, которые можно полностью перерабатывать.

Стелла Маккартни, которая рассказала представила новую модель кроссовок под названием Loop. Особенность этой обуви заключается в том, что ее можно полностью перерабатывать.

Для разработки, исследований и создания кроссовок команде лондонских дизайнеров потребовалось полтора года. Их подошва имеет прорези, позволяющие надежно прикреплять к ней верхнюю часть обуви специальными зажимами, а не приклеивать клеем. А все без исключения детали сшиты экологической нитью.

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Все кроссовки Loop создаются на одном из заводов Италии. При их изготовлении используется лишь небольшое количество клея на водной основе, который не вреден для животных и окружающей среды.

Кроссовки с названием Loop уже покорили модников и защитников природы. Владелец новинки сможет самостоятельно выбирать другие модели подошвы и с легкостью их менять.

Обувь поступила в продажу уже на минувшей неделе вместе с осенней коллекцией. Цена стартует от 485 фунтов за пару (около 17 тысяч гривень по текущему курсу).