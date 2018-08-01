В Британии создали первый профессиональный футбольный клуб, который не вредит окружающей среде (видео)

11:06, 01 августа 2018
Уменьшение выбросов
67 1

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеПластиковые трубочки могут навредить здоровью

Клубный стадион - привычный лишь на первый взгляд. Там все работает исключительно на зеленой энергии. Часть солнечных батарей расположили на крыше. Они дают 20% необходимого электричества. Остальную энергию получают от ветряков.

Машины клуба и газонокосилки – исключительно электрические. Более того, все футболисты и тренеры теперь – веганы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #экология#футбольная команда