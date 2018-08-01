В Британии создали первый профессиональный футбольный клуб, который не вредит окружающей среде (видео)
11:06, 01 августа 2018Уменьшение выбросов
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На стадионе все работает исключительно на зеленой энергии.
В Британии создали первый профессиональный футбольный клуб, который не вредит окружающей среде.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Клубный стадион - привычный лишь на первый взгляд. Там все работает исключительно на зеленой энергии. Часть солнечных батарей расположили на крыше. Они дают 20% необходимого электричества. Остальную энергию получают от ветряков.
Машины клуба и газонокосилки – исключительно электрические. Более того, все футболисты и тренеры теперь – веганы.
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