Синоптики предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве до 3 августа

Уровень загрязнения диоксидом азота в отдельных местах столицы достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, а уровень загрязнения формальдегидом - 5 - 7,5 среднесуточных ПДК.

Синоптики предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве, который сохранится до 3 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Отмечается, что до 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха - антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха.

Читайте такжеКабмин одобрил стратегию развития Украины, которая предусматривает сокращения выбросов парниковых газов

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах площадей Бессарабской и Демеевская, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской и Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко и Каунасская.