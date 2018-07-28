Экологи назвали главных загрязнителей Украины (инфографика)

В топ загрязнителей воды попал Днепровский меткомбинат и "Запорожсталь".

Главным загрязнителем воды в Украине стало мариупольское предприятие "Азовсталь". Криворожский "Арселормиттал" оказался на первом месте по загрязнению воздуха. Об этом сообщает "Зеленый фонд". Главные загрязнители сплотились на территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Также в тройку крупнейших загрязнителей воздуха вошли ММК им. Ильича (Мариуполь), Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская область). Читайте такжеПоследствия оккупации: эколог рассказала о резком увеличении в Крыму выбросов в атмосферу В топ загрязнителей воды попал Днепровский меткомбинат и "Запорожсталь". Определили и трех крупнейших производителей отходов: Северный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог), Центральный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог), Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог).

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