Экологи назвали главных загрязнителей Украины (инфографика)
Главным загрязнителем воды в Украине стало мариупольское предприятие "Азовсталь". Криворожский "Арселормиттал" оказался на первом месте по загрязнению воздуха.
Об этом сообщает "Зеленый фонд".
Главные загрязнители сплотились на территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.
Также в тройку крупнейших загрязнителей воздуха вошли ММК им. Ильича (Мариуполь), Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская область).
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В топ загрязнителей воды попал Днепровский меткомбинат и "Запорожсталь".
Определили и трех крупнейших производителей отходов: Северный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог), Центральный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог), Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог).