Экологи назвали главных загрязнителей Украины (инфографика)

19:25, 28 июля 2018
Уменьшение выбросов
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Иллюстрация / REUTERS

Главным загрязнителем воды в Украине стало мариупольское предприятие "Азовсталь". Криворожский "Арселормиттал" оказался на первом месте по загрязнению воздуха.

Об этом сообщает "Зеленый фонд".

Главные загрязнители сплотились на территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Также в тройку крупнейших загрязнителей воздуха вошли ММК им. Ильича (Мариуполь), Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская область).

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В топ загрязнителей воды попал Днепровский меткомбинат и "Запорожсталь".

Определили и трех крупнейших производителей отходов: Северный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог), Центральный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог), Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог).

Главные загрязнители Украины

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Теги: #загрязнение воздуха#загрязнение воды