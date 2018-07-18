Кабмин одобрил стратегию развития Украины, которая предусматривает сокращения выбросов парниковых газов

15:43, 18 июля 2018
Уменьшение выбросов
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года, которая предусматривает сокращения выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии.

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Согласно сообщению Министерства экологии и природных ресурсов, документ был поддержан правительством 18 июля. 

По словам профильного министра Остапа Семерака, после протокольного решения о поддержке Стратегия будет направлена в Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата для принятия его на международном уровне.

«Украина одной из первых стран мира разработала Стратегию низкоуглеродного развития и взяла на себя ответственность за переход экономики страны на низкоуглеродное развитие. Этот документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, внедрение экологически безопасного производства с применением «зеленых» технологий во всех секторах экономики», - цитирует Семерака пресс-служба.

Министр также отметил, что в отличие от Парижского соглашения, положения и показатели Стратегии не носят юридически обязывающий характер и будут пересматриваться каждые 5 лет с учетом национальных особенностей и возможностей.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2016 года Украина ратифицировала Парижское соглашение о низкоуглеродном развитии.

30 июня 2016 года пресс-служба Минэкологии заявила, что департамент по вопросам изменения климата, охраны атмосферного воздуха и защиты озонового слоя, выполняя требования Парижского соглашения о низкоуглеродном развитии, разработал проект Концепции реализации государственной политики в сфере изменения климата.

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Теги: #Кабмин#возобновляемая энергетика#парниковые газы