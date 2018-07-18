Кабмин одобрил стратегию развития Украины, которая предусматривает сокращения выбросов парниковых газов

Далее Стратегия будет направлена в Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата для принятия его на международном уровне.

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года, которая предусматривает сокращения выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии.

Читайте такжеЗа четыре года в возобновляемую энергетику Украины инвестировали более миллиарда евро

Согласно сообщению Министерства экологии и природных ресурсов, документ был поддержан правительством 18 июля.

По словам профильного министра Остапа Семерака, после протокольного решения о поддержке Стратегия будет направлена в Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата для принятия его на международном уровне.

«Украина одной из первых стран мира разработала Стратегию низкоуглеродного развития и взяла на себя ответственность за переход экономики страны на низкоуглеродное развитие. Этот документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, внедрение экологически безопасного производства с применением «зеленых» технологий во всех секторах экономики», - цитирует Семерака пресс-служба.

Министр также отметил, что в отличие от Парижского соглашения, положения и показатели Стратегии не носят юридически обязывающий характер и будут пересматриваться каждые 5 лет с учетом национальных особенностей и возможностей.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2016 года Украина ратифицировала Парижское соглашение о низкоуглеродном развитии.

30 июня 2016 года пресс-служба Минэкологии заявила, что департамент по вопросам изменения климата, охраны атмосферного воздуха и защиты озонового слоя, выполняя требования Парижского соглашения о низкоуглеродном развитии, разработал проект Концепции реализации государственной политики в сфере изменения климата.