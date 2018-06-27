Норвегия к 2040 году перейдет на электрическую авиацию

17:37, 27 июня 2018
Уменьшение выбросов
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Электросамолет Alpha Electro компании Pipistrel / REUTERS

Согласно сообщению словенской авиастроительной компании Pipistrel, власти планируют к 2040 году полностью перевести все местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических летательных аппаратов, передает N+1.

Новая программа Норвегии стала частью уже действующего проекта по существенному сокращению выбросов углекислого газа норвежскими предприятиями и компаниями. Этот проект предполагает общестрановое сокращение выбросов углекислого газа на 40 процентов к 2030 году.

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В рамках программы власти страны, например, добились увеличения продаж электромобилей, на долю которых сегодня приходится почти половина общего объема продаж автомобилей в Норвегии. Так, Норвегия стала одним из крупнейших в мире рынков электромобилей американской компании Tesla.

Компания Pipistrel проводила испытания электросамолета Alpha Electro по заказу норвежского оператора аэропортов Avinor.

Испытательный полет электрического самолета Alpha Electro, проведенный по заказу Avinor, состоялся в аэропорту Осло. Пассажиром летательного аппарата был министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен.

Как ожидается, самолеты, подобные Alpha Electric, будут использоваться на местных норвежских маршрутах.

Словенский самолет оснащен электромотором с тянущим воздушным винтом мощностью 50 киловатт и аккумуляторной батареей емкостью 21 киловат-час (не считая аварийного запаса энергии). Самолет может находиться в воздухе до одного часа.

Другие подробности новой программы по переводу местных авиалиний Норвегии на электричество пока не раскрываются.

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Теги: #самолет#авиация#Норвегия