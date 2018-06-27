Норвегия к 2040 году перейдет на электрическую авиацию

Новая программа Норвегии стала частью уже действующего проекта по существенному сокращению выбросов углекислого газа.

Власти Норвегии приняли программу постепенно перехода на электрическую пассажирскую авиацию.

Согласно сообщению словенской авиастроительной компании Pipistrel, власти планируют к 2040 году полностью перевести все местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических летательных аппаратов, передает N+1.

Новая программа Норвегии стала частью уже действующего проекта по существенному сокращению выбросов углекислого газа норвежскими предприятиями и компаниями. Этот проект предполагает общестрановое сокращение выбросов углекислого газа на 40 процентов к 2030 году.

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В рамках программы власти страны, например, добились увеличения продаж электромобилей, на долю которых сегодня приходится почти половина общего объема продаж автомобилей в Норвегии. Так, Норвегия стала одним из крупнейших в мире рынков электромобилей американской компании Tesla.

Компания Pipistrel проводила испытания электросамолета Alpha Electro по заказу норвежского оператора аэропортов Avinor.

Испытательный полет электрического самолета Alpha Electro, проведенный по заказу Avinor, состоялся в аэропорту Осло. Пассажиром летательного аппарата был министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен.

Как ожидается, самолеты, подобные Alpha Electric, будут использоваться на местных норвежских маршрутах.

Словенский самолет оснащен электромотором с тянущим воздушным винтом мощностью 50 киловатт и аккумуляторной батареей емкостью 21 киловат-час (не считая аварийного запаса энергии). Самолет может находиться в воздухе до одного часа.

Другие подробности новой программы по переводу местных авиалиний Норвегии на электричество пока не раскрываются.